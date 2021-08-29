29.08.2021 (21:57)

Более 20 тысяч человек посетили Клуб болельщиков международного конкурса «Безопасная среда»

Клуб болельщиков международного конкурса на лучший экипаж РХБ разведки «Безопасная среда» в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке только за первую неделю посетило более 20 тысяч человек, что в два раза больше, чем в предыдущем году.

Это говорит о популяризации войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

На площадке все желающие могли увидеть более 18 информационных пунктов и 10 зон активностей. Гости посостязались в интересных и познавательных конкурсах, попробовали себя в амплуа героев «Безопасной среды», участвуя в увлекательном квесте, разработанном для гостей всех возрастов и интересов.

Все конкурсанты получили памятные подарки, грамоты, сертификаты, а особо отличившиеся – ценные призы.

Участники смогли усовершенствовать свои навыки стрельбы в огнемётном тире «Янычар», ознакомились с роботом радиационной разведки, обнаружили имитаторы химических и радиоактивных веществ, а также провели специальную обработку.

Кроме того, все желающие могли увидеть новейший образец радиационной химической и биологический разведки РХМ-9.

Участники мероприятия посетили агитационно-пропагандистский пункт поступления в Военную академию радиационной, химический и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, где ознакомились с правилами приёма в академию и условиями обучения.

Тем, кто уже закончил вуз с отличием и увлекается научной деятельностью, было предложено пройти срочную службу в рядах научной роты войск РХБ защиты.

Любой желающий мог ознакомиться с химией в быту, измерить количество нитратов в различных фруктах и овощах и определить качество воды.

Фан-зона клуба болельщиков Международного конкурса на лучший экипаж РХБ разведки «Безопасная среда» продолжит свою работу до 4 сентября и завершится праздничным салютом.

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