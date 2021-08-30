30.08.2021 (13:51)

Во Вьетнаме прошла жеребьевка конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2021

Во вьетнамском национальном учебном центре «Мьеу Мон» состоялась жеребьевка команд-участниц международного конкурса «Снайперский рубеж». Во время жеребьевки была определена очередность выступления команд на первом этапе конкурса. Российские снайперы будут выступать первыми.

На огневом рубеже учебного центра «Мьеу Мон» международный конкурс «Снайперский рубеж» пройдет в несколько этапов. Первый этап «Индивидуальный зачет» проводится с целью определения лучшего снайпера конкурса. Он состоит из девяти упражнений, в частности, «Заяви о себе», «Вынос точки прицеливания», «Неудобные положения», «Автомобиль», «Баллистическое окно», «MIL», «Чехарда», «Сектор», «Оборона».

В конкурсе «Снайперский рубеж» примут участие сборные команды из России, Белоруссии, Бангладеша, Венесуэлы, Узбекистана, Вьетнама и Лаоса.

Российскую команду на международных соревнованиях представят победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж-2021» – лучшие снайперы Восточного и Центрального военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Стоит отметить, что конкурс АрМИ-2021 впервые проходит на территории Социалистической Республики Вьетнам. Все испытания пройдут на совершенно новой учебно-тренировочной базе, построенной специально для проведения тренировок и международных этапов армейских конкурсов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице