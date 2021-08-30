30.08.2021 (17:48)

Российские снайперы заняли первое и третье места в финальном конкурсном упражнении парного зачета международного конкурса «Снайперский рубеж»

На полигоне Брестский в Республике Беларусь прошли соревнования среди снайперов подразделений специального назначения в выполнении упражнения «Догони» второго этапа международного конкурса «Снайперский рубеж».

Российские снайперы успешно поразили все мишени в установленный двухминутный отрезок времени, отведенного для выполнения упражнения парного этапа соревнований. По результатам выполнения упражнения российские снайперские пары заняли первое и третье места.

По условиям выполнения этого упражнения стрелкам предстояло из положения лежа поразить мишень-замыкатель диаметром 20 сантиметров на дальности от 200 до 400 метров. В случае попадания в эту мишень происходил запуск двух специальных разрушаемых мишеней, диаметром 30 сантиметров на дальности от 150 до 200 метров. Сложность этого упражнения заключалась в том, что эти мишени движутся со скоростью от 8 до 12 километров в час на высоте 1,5-2 метра. Кроме того, в ходе выполнения упражнения «Догони» снайперам предстояло поразить еще две специальные мишени со световым индикатором вибрации размером 40х40 сантиметров на дальностях от 300 до 800 метров.

Конкурс «Снайперский рубеж» среди снайперов спецподразделений проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды из России, Белоруссии, Индии, Ирана, Катара, Китая, Пакистана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж-2021» – лучшие снайперы спецподразделений Восточного и Западного военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях участвуют команды Росгвардии и ДОСААФ России.

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