30.08.2021 (17:37)
Военные связисты из девяти стран посетили мемориальный комплекс «Хатынь» под Минском
Команды стран-участниц Международного этапа конкурса «Уверенный прием», который проходит на территории Республики Беларусь, посетили мемориальный комплекс «Хатынь».
Для военнослужащих под руководством гидов была организованы экскурсия по мемориалу.
Конкурсантам рассказали о трагических страницах истории времен Великой Отечественной войны, зверствах немецко-фашистских захватчиков, в том числе о судьбе жителей деревни Хатынь, которых фашисты сожгли заживо.
По завершении военнослужащие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к скульптуре «Непокоренный человек».
После завершения экскурсионного маршрута военнослужащим было предоставлено время для осмотра оставшейся части экспозиции.
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