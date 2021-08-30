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30.08.2021 (17:37)

Военные связисты из девяти стран посетили мемориальный комплекс «Хатынь» под Минском

Команды стран-участниц Международного этапа конкурса «Уверенный прием», который проходит на территории Республики Беларусь, посетили мемориальный комплекс «Хатынь».

Для военнослужащих под руководством гидов была организованы экскурсия по мемориалу.

Конкурсантам рассказали о трагических страницах истории времен Великой Отечественной войны, зверствах немецко-фашистских захватчиков, в том числе о судьбе жителей деревни Хатынь, которых фашисты сожгли заживо.

По завершении военнослужащие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к скульптуре «Непокоренный человек».

После завершения экскурсионного маршрута военнослужащим было предоставлено время для осмотра оставшейся части экспозиции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска связи , АрМИ , Уверенный прием
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