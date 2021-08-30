30.08.2021 (17:30)

В Крыму на аэродроме Саки проходит подготовка летного состава палубной авиации Северного и Черноморского флотов

В Крыму на аэродроме Саки проходит подготовка летного состава палубной авиации Северного флота (СФ). Экипажи корабельной авиации на самолётах Су-33, Су-30, учебно-боевых самолётах Су-25УТГ авиационного подразделения СФ совершили перелет с аэродрома базирования на аэродром Саки для проведения тренировочных полетов на уникальном тренажёре.

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) предназначен для отработки взлёта и посадки на палубу авианесущего корабля. Тренажёр оборудован трамплином и аэрофинишерами и полностью повторяет взлетную палубу тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) «Адмирал Кузнецов».

Кроме того, в мероприятии боевой подготовки приняли участие летные экипажи морской авиации Черноморского флота (ЧФ). Лётчики отработали элемент «касание» палубы авианесущего крейсера, а также элементы сложного и высшего пилотажа, приемы воздушного боя с условными пусками ракет класса «воздух-воздух».

Специалисты тренировочного комплекса НИТКА обеспечивают поэтапную подготовку молодых лётчиков и цикл совершенствования лётного мастерства для опытных пилотов. Летные смены проходят в дневное и в ночное время суток.

Тренировки летного состава палубной авиации планируется продолжить до конца сентября, после чего экипажи вернутся на Северный флот.

Справочно:

Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный (НИТКА) — специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца — предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец.

Комплекс представляет собой специальную стальную взлетно-посадочную полосу в виде корабельной палубы, оборудованную трамплином и аэрофинишерами. Габариты полосы эквивалентны габаритам полетной палубы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Комплекс НИТКА используется для испытательных полетов палубных самолетов горизонтального взлета и посадки, а также для обучения летчиков. Первый взлет истребителя Су-27 с трамплина состоялся в августе 1982 года.

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