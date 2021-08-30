30.08.2021 (18:16)

Курсанты Военно-морского института - Морского корпуса Петра Великого приведены к Военной присяге на легендарном крейсере «Аврора»

Свыше 200 курсантов старейшего учебного заведения России – Военно-морского института – Морского корпуса Петра Великого приведены к Военной присяге на борту легендарного крейсера «Аврора». Они стали первыми из учащихся высших военно-морских учебных заведений, кто произнес клятву на верность Родине на борту «Авроры», дав старт, возрожденного по указанию главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова ритуала приведения к присяге на борту корабля ВМФ №1.

Церемония на борту крейсера прошла под руководством начальника Военного учебно-научного центра ВМФ вице-адмирала Виктора Соколова, а также с участием ветеранов Военно-Морского Флота, представителей администрации Санкт-Петербурга. Накануне церемонии главком ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил, что «в ВМФ в год празднования 325-летия Российского флота возрождена традиция приведения к Военной присяге курсантов высших военно-морских учебных заведений на борту крейсера «Аврора». Уверен, что для тех, кто поклялся на верность Родине на борту легендарного корабля, это событие имеет особый смысл и символизирует приверженность новых поколений российских военных моряков славным флотским традициям. После завершения учебы курсантам, принявшим присягу на «Авроре», предстоит служить на самых современных подводных лодках и кораблях. Но они всегда будут помнить этот день, когда их флотская служба начиналась на палубе корабля ВМФ №1».

В свою очередь начальник ВУНЦ ВМФ вице-адмирал Виктор Соколов отметил, что «курсанты Военно-Морского Института - Морского Корпуса Петра Великого будут с честью выполнять поставленные задачи, осваивая знания, которые потом им предстоит применять на практике во время службы на флотах нашего океанского Военно-Морского Флота».

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