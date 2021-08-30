30.08.2021 (17:12)

В Калининградской области в рамках батальонного тактического учения морские пехотинцы поразили условного противника в море

На морском десантном полигоне Хмелевка с военнослужащими соединения морской пехоты Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, проводится батальонное тактическое учение с этапом боевой стрельбы, в ходе которого морпехи отразили нападение противника с моря.

В ходе учения военнослужащие батальона морской пехоты отработали вопросы ведения оборонительных действий, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Для создания условий, максимально приближенных к боевым, на морском полигоне на дистанциях от 300 метров до 6 километров на поверхности моря были оборудованы мишенные позиции для их поражения из всех видов стрелкового оружия и бронетранспортеров и САУ «Нона».

Всего в учении было задействовано около 1000 военнослужащих и более 50 единиц колёсной и гусеничной техники, в том числе самоходные артиллерийско-миномётные установки «Нона» и бронетранспортёры БТР-82А.

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