30.08.2021 (17:05)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла водительская конференция

В Гарнизонном офицерском клубе города Тирасполь состоялась водительская конференция для военнослужащих и гражданского персонала Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ).

На мероприятие было привлечено более 600 водителей. Руководитель мероприятия довел до них информацию об административной и уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения и представил анализ аварийности на транспорте в Западном военном округе за летний период обучения.

С началом следующего месяца в подразделениях ОГРВ ПРРМ будет проводиться месячник безопасности дорожного движения. Также в связи с началом учебного года в образовательных учреждениях региона российские военнослужащие примут участие в акции безопасности дорожного движения «Внимание: дети!».

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