30.08.2021 (17:00)
Военные автоинспекторы ЦВО обеспечили дорожную безопасность в ходе марша на учение «Рубеж-2021» в Киргизии
Военнослужащие территориальной военной автоинспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) обеспечили безопасность передвижения военной техники на совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021» в Киргизии. Совместные учения «Рубеж-2021» состоятся на полигоне Эдельвейс с 7-9 сентября.
Военные автоинспекторы обеспечили безопасную разгрузку и марш военной техники от станции Балыкчи до горного полигона Эдельвейс. Для участия в совместных учениях всего было переброшено более 60 единиц военной и специальной техники, состоящей на вооружении в горном мотострелковом соединении ЦВО.
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