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30.08.2021 (16:53)

Военнослужащие ЦВО прибыли в Киргизию для участия в учении «Рубеж-2021»

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, прибыли на полигон Эдельвейс в Иссык-Кульской области Киргизской Республики для подготовки и участия в совместном учении с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдет с 7 по 9 сентября. В учении примут участие воинские контингенты от Киргизии, Казахстана и Таджикистана.

Для участия в учении военнослужащие ЦВО совершили комбинированный марш из пункта постоянной дислокации в Кызыле на станцию погрузки в Абакане. Затем, перегрузив военную технику на железнодорожные платформы, российский контингент преодолел более 3 тыс. километров до станции разгрузки в Киргизии.

В ходе учения «Рубеж-2021» военнослужащие России, Киргизии, Казахстана и Таджикистана отработают вопросы ведения совместной специальной операции по блокированию и уничтожению боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований в горной местности.

Всего от российской стороны на совместных учениях будет задействовано свыше 200 военнослужащих и более 60 единиц военной техники, в том числе авиационной.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Киргизия
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