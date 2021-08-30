30.08.2021 (20:50)

Участники совместного учения «Боевое Содружество-2021» заступили на боевое дежурство по ПВО

В рамках учения войска ПВО вооруженных сил государств-участников объединенной системы ПВО СНГ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне охраняемого района. Части и подразделения ПВО совершили марши в новые позиционные районы, где развернули боевую технику на позициях и приступили к несению боевого дежурства по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности.

В ходе учения будут разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны стран Содружества независимых государств в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах.

Радиотехнические подразделения отработают задачи по обеспечению контроля воздушной обстановки в охраняемом районе, сопровождению целей и выдаче целеуказаний зенитным ракетным подразделениям, которым предстоит в условиях сложной помеховой обстановке уничтожить высотные, маловысотные и баллистические цели во всем диапазоне высот и скоростей средствами зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Основной эпизод активной фазы совместного учения войск ПВО вооруженных сил государств-участников объединенной системы ПВО СНГ «Боевое Содружество-2021» пройдет на астраханском полигоне 2 сентября 2021 года.

Всего в совместном учении вооруженных сил государств-участников объединенной системы ПВО СНГ принимают участие более 2000 военнослужащих Воздушно-космических сил, войск ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной обороны, Воздушных Сил вооруженных сил пяти государств-участников СНГ: Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Кыргызской Республики.

В учении задействованы свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», ЗРПК «Панцирь-С» а так же самолёты МиГ-29, Су-24, Су-34,Су-35с, Су-27, Су-30, Су-25, МиГ-31, Ту-22, вертолёты

Ми-8АМТШ и другая техника.

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