30.08.2021 (16:41)

В ходе «Эльбрусского кольца» АрМИ-2021 команды из разных стран совершили шестидневный марш вокруг Эльбруса

В Приэльбрусье горные подразделения совершили шестидневный 100-километровый марш вокруг Эльбруса, тем самым завершив второй этап конкурса «Эльбрусское кольцо» АрМИ-2021.

Конкурсанты в ходе марша преодолели шесть перевалов и выполнили 7 из 15 спецзаданий. Затем все команды спустились в Центр горной подготовки и выживания «Терскол» и тем самым замкнули 100-километровое «Эльбрусское кольцо». Именно отсюда 26 августа участники соревнований вышли на старт маршрута вокруг самой высокой вершины Европы.

«Все участники марша успешно справились со специальными задачами во время прохождения 100-километрового маршрута, все вернулись в базовый лагерь без травм», – заявил после финиша главный судья конкурса полковник Украинец.

Справочно:

В соревновании принимают участие команды от России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполнят только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

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