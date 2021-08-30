30.08.2021 (20:30)

Северодвинск отметил 80-летие прихода первого союзного конвоя «Дервиш»

В нём приняли участие начальник штаба Краснознаменной Беломорской военно-морской базы Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота капитан 1 ранга Роман Государев, глава Северодвинска Игорь Скубенко, председатель городского совета ветеранов войны и труда Александр Гришин, заместитель генерального директора АО «ПО «Севмаш» по управлению персоналом Владимир Сыродубов, председатель совета ветеранов «Звёздочки» Владимир Бармин и председатель северодвинского отделения Союза машиностроителей России Александр Спиридонов.

- Дата 80 лет прибытия первого союзного конвоя «Дервиш» является важной датой для жителей Архангельской области. Ровно 40 лет назад многие государства объединились в борьбе против немецко-фашистской Германии, и жители Молотовска также принимали стратегически важные грузы, доставляемые странами-союзниками. Мы обязаны помнить подвиг моряков, доставлявших эти важные грузы, тех, кто, не жалея жизни, делал всё для победы над фашизмом, - отметил в своём выступлении начальник штаба Беломорской военно-морской базы капитан 1 ранга Роман Государев.

После торжественного митинга литию в память о погибших участниках Северных конвоев 1941 - 1945 годов совершил секретарь Архангельской епархии протоирей Валерий Суворов.

Участники церемонии также возложили гирлянды и цветы к подножию памятного знака «Мать скорбящая».

Парадные расчёты воинов Северодвинского гарнизона прошли торжественным маршем.

На воинском мемориал острова Ягры была организована работа интерактивных площадок: выставка ретро техники с участием реконструкторов в форме 1941 - 1945 годов различных родов войск и стран: СССР, США, Великобритания, Еанада и тематическая выставка вооружения, предметов быта и плакатов, посвященная истории союзных конвоев.

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