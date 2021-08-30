30.08.2021 (20:00)

На Северном флоте проведена научная конференция по предварительным итогам комплексной экспедиции «Помни войну»

В штабе Северного флота в рамках мероприятий военно-технического форума «Армия-2021» под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева состоялась научная конференция на тему «Предварительные итоги Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». На конференции обсуждались результаты поиска погибших в годы Великой Отечественной войны кораблей и судов в Баренцевом море.

К участию в конференции был привлечён руководящий состав флота, а также приглашённые специалисты Русского географического общества и взаимодействующих мореведческих организаций, в частности, общества с ограниченной ответственностью «Фертоинг», успешно реализующее проекты подводного поиска на Балтийском и Чёрном море.

Благодаря системе видеоконференц-связи в мероприятии приняли участие командиры и специалисты основных объединений и соединений флота, расположенных в городах Североморск, Северодвинск, Сафоново, Полярный и Гаджиево.

В ходе конференции были рассмотрены вопросы, связанные с эпизодами боевой деятельности Северного флота, на основе которых проводится комплексная экспедиция «Помни войну». В частности, были заслушаны доклады о возможных причинах гибели подводных лодок Д-3, К-2, М-122 и М-175 в годы Великой Отечественной войны; об активных минных заграждениях военных лет, установленных немецкими подводными лодками в губе Белушья и на рейде Диксона; об аварийно-спасательном обеспечении действий сил Северного флота и союзников на подходах и в Кольском заливе в годы Великой Отечественной войны и некоторые другие исторические аспекты.

Итоги комплексной экспедиции предполагается отразить в цикле статей в журналах военно-исторической тематики и при проведении различного уровня выставочных мероприятий, учесть в проведении подготовки разнородных сил флота. Сочетание поисковых действий с океанографическими исследованиями позволяет получить ряд уникальных материалов, которые найдут отражение на государственных морских навигационных картах, руководствах и пособиях для плавания.

В период с 2013 по 2020 годы силами гидрографической службы и поисково-спасательного обеспечения Северного флота в Баренцевом море обнаружены и идентифицированы 10 кораблей и судов, погибших в период Великой Отечественной войны. Однако это были эпизодические, во многом попутные обнаружения.

В 2021 году гидрографическая служба Северного флота выступила с предложением провести экспедицию, включающую в себя мероприятия по поиску и обследованию надводных кораблей и подводных лодок, погибших в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны, а также изучению ряда мест бывших немецких минных заграждений. На состоявшемся в начале февраля служебном совещании командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев инициативу поддержал, предложения были утверждены. Экспедиция «Помни войну» стартовала в марте этого года и планируется к завершению в сентябре.

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