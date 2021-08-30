30.08.2021 (16:06)

Экипажи вертолетов Западного военного округа провели тренировку по тушению лесных пожаров в Нижегородской области

Экипажи вертолетов Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) провели тренировку по тушению лесных и площадных пожаров в Нижегородской области.

В связи с высокими температурными нормами экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-26 проверили работу водосливных устройств ВСУ-5 и провели воздушную разведку мест забора воды из естественных водоёмов.

Также экипажи выполнили полеты в условиях плохой видимости на предельно низких высотах для оттачивания навыков захода над горящими площадями.

Всего к тренировкам было привлечено около 10 единиц авиационной техники, а также свыше 100 военнослужащих технического и летного состава ЗВО.

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