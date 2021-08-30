30.08.2021 (16:24)
В Воронежской области авиационная эскадрилья бомбардировщиков Су-34 ЗВО перебазировалась на оперативный аэродром
В Воронежской области авиационная эскадрилья бомбардировщиков Су-34 авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) совершила перелет с пункта постоянного базирования на оперативный аэродром.
На аэродроме был размещен временный пункт заправки авиационной техники, а также развернуты места стоянки, рабочие зоны специалистов авиационного вооружения.
После перебазирования летчики выполнили учебные задачи по перехвату воздушного условного противника и по уничтожению его аэродромов.
Справочно:
Дальность полета Су-34 – до 4 тыс. км, максимальная скорость – до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка – до 8 тонн. Самолет оборудован новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.
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