30.08.2021 (19:30)

Во Вьетнаме прошла жеребьевка конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Во Вьетнаме прошла жеребьевка конкурса «Аварийный район» АрМИ-2021

На мероприятии присутствовал заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-лейтенант Нгуен Ван Нгиа.

В ходе церемонии жеребьевки были вручены сертификаты и повязки представителям судейской коллегии. Сертификат и повязку главного судьи соревнований заместителю начальника спасательного департамента генерального штаба Вьетнамской Народной Армии генерал-майору Фам Ван Ти вручил главный судья соревнований 2020 года заместитель начальника 12 Главного управления Минобороны России контр-адмирал Андрей Субботин.

По итогу жеребьевки распределились командные пары и номера направлений. В первом этапе «Специальная полоса» команда Вооруженных Сил России будет соревноваться с командой Вьетнама, во втором этапе «Эстафета» – с командой Республики Беларусь.

Концертная программа жеребьевки была организована силами вьетнамской и российской сторон – перед командами, судьями и организаторами выступили артисты творческих коллективов Вьетнамской народной армии, а также представитель российской делегации майор Николай Петров.

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