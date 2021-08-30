30.08.2021 (18:05)

В Московской области Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России выполнил капитальный ремонт очистных сооружений санатория «Марфинский»

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по г. Москве и Московской области) выполнил капитальный ремонт комплекса канализационных очистных сооружений санатория «Марфинский».

Филиал «Санаторий «Марфинский» Федерального государственного бюджетного учреждения «санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Минобороны России находится в зеленой зоне Мытищинского городского округа Московской области в 20 километрах от Москвы на территории памятника архитектуры XVI века «Усадьба «Марфино».

В 2020 году военному учреждению исполнилось 90 лет и, как следствие – изношенность основных конструктивных элементов зданий инженерных очистных сооружений, резервуаров, зданий фильтрации, сетей водоотведения и водоснабжения превысила допустимые значения. Все это препятствовало повышению уровня качества обслуживания отдыхающих, и положительной динамике, направленной на доступность санаторно-курортного лечения и развития лечебно-оздоровительного комплекса в целом. Необходимо было проведение капитального ремонта.

Усилиями филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по г.Москве и Московской области) в рамках заключенного государственного контракта с подрядной организацией удалось создать современные социально-бытовые условия в санатории «Марфинский», а именно: заменили более 2200 метров сетей водоотведения, произвели ремонт насосной станции, а также ремонт канализационных очистных сооружений, выполнена серьезная работа по модернизации аэротенка (сооружение для биологической очистки сточных вод) с полной заменой аэроционных систем.

Для комфортного пребывания отдыхающих и персонала санатория сделан косметический ремонт помещений в производственном корпусе с заменой окон и дверей, осуществлен монтаж ограждения и ворот территории, произведен ремонт кровли здания, а также наружного освещения.

Благодаря проведенным ремонтно-восстановительным работам силами филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по г. Москве и Московской области) многолетняя проблема, сопровождающаяся периодическими жалобами граждан, руководства санатория и контрольно-надзорных органов, была решена.

В настоящее время филиал «Санаторий «Марфинский» ФГБУ «санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Минобороны России является не только одной из ведущих военных санаторно-курортных организаций страны, эффективно внедряющей современные технологии санаторно-курортного лечения, но и имеет в эксплуатации комплекс модернизированных объектов инженерных очистных сооружений.

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