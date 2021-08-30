30.08.2021 (15:53)

Участники международного этапа конкурса «Уверенный прием» провели тренировку этапа «Радиообмен»

Команды стран-участниц международного этапа конкурса «Уверенный прием» опробовали дистанцию, впервые проводимой в рамках соревнований дисциплины – «Радиообмен».

Тренировочный процесс был организован на полигоне Уручье, где завтра военные связисты из девяти стран вступят в конкурсную борьбу.

В ходе выполнения задания команда военных связистов из трех человек выдвигается от линии старта к местам развертывания радиостанций на удаление 150-200 метров. При этом сами участники должны находиться друг от друга на расстоянии 50-100 метров.

Каждый участник радиообмена должен передать и принять по одной несмысловой буквенной и одной цифровой радиограмме.

Основные мероприятия конкурса проходят с 23 августа по 3 сентября в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.

В состязаниях принимают участие представители 9 стран: России, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Лаоса, Мали, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Справочно:

Вооруженные Силы Российской Федерации представит сборная команда, состоящая из курсантов Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, специалистов связи Воздушно-космических сил, Западного военного округа, 12-го Главного управления Минобороны России, которая была сформирована по результатам проведения всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием».

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