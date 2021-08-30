30.08.2021 (13:49)

На Самбекских высотах в Ростовской области состоялась церемония захоронения останков 38 красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны

На территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» прошли мероприятия, посвященные освобождению Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

На Аллее Памяти состоялась церемония захоронения останков 38 советских воинов. Под оружейные залпы и звуки гимна бойцы, наконец, вернулись с Великой Отечественной войны. Останки защитников Родины были обнаружены силами поисковых отрядов в Неклиновском, Куйбышевском, Аксайском, Матвеево-Курганском районах Ростовской области.

Также участники церемонии возложили гирлянду Славы к Вечному огню.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие Южного военного округа, представители администрации области, поисковых отрядов Ростовской области.



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