30.08.2021 (12:42)

В Армении завершился военно-профессиональный этап «Атлет» международного конкурса «Воин мира» АрМИ-2021

На горном полигоне г. Иджеван Минобороны Республики Армения завершился военно-профессиональный этап «Атлет» международного конкурса «Воин мира» Армейских международных игр АрМИ-2021.

Этап «Атлет» проводился в виде двух испытаний по многоборью, в программу которого входили 7 упражнений.

Второе испытание этапа проводилось по военно-спортивному пятиборью на маршруте протяженностью до 2 км по пересеченной горно-лесистой местности с метанием ножей и ручных гранат на точность и дальность, стрельбе из автомата АК-74 по трем целям на дальности 150, 250 и 300 метров по фронту.

В ходе перового испытания этапа конкурсанты соревновались в беге на 100 метров, подтягивании на перекладине и метании гранат на точность и дальность.

Метание гранаты весом 600 г. выполнялось по 4 мишеням, которые находились на расстоянии в 20 м, 25 м, 30 м и 35 м. Каждая мишень представляла из себя два круга с общим центром. Диаметр круга 2 и 4 метра.

По результатам военно-спортивных состязаний этапа «Атлет» и проведенных этапов «Кавалер» («Сударыня»), «Профессионал», «Эрудит» лидирующее место занимают военнослужащие принимающей стороны - Республики Армения.

Впереди у участников международного конкурса «Воин Мира» завершающий этап по огневой подготовке «Снайпер».

1 сентября пройдет церемония награждения и поощрения победителей по итогам всех этапов конкурса.

В начале дня российская делегация совместно с коллегами из Казахстана и других стран-участниц конкурса почтили минутой молчания память погибших военнослужащих и спасателей, проявивших героизм и самоотверженность на месте взрыва на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Казахстане. 29 августа объявлен днем общенационального траура в Казахстане.

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