30.08.2021 (15:20)
Военные оркестры ЗВО принимают участие в фестивале «Спасская башня» в Москве
Военные оркестры соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) принимают участие в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который проходит в Москве с 27 августа по 5 сентября.
К участию в фестивале привлечены Военный образцовый оркестр Почетного караула, оркестры отдельного комендантского Преображенского полка и гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады.
В преддверии фестиваля военные музыканты ЗВО выступили в парках Москвы, продолжив старинную традицию. В программе выступлений: российские и зарубежные музыкальные произведения, всенародно любимые песни об армии и флоте, мелодии военных лет и легендарные вальсы.
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