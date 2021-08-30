30.08.2021 (15:20)

Военные оркестры ЗВО принимают участие в фестивале «Спасская башня» в Москве

Военные оркестры соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) принимают участие в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который проходит в Москве с 27 августа по 5 сентября.

К участию в фестивале привлечены Военный образцовый оркестр Почетного караула, оркестры отдельного комендантского Преображенского полка и гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады.

В преддверии фестиваля военные музыканты ЗВО выступили в парках Москвы, продолжив старинную традицию. В программе выступлений: российские и зарубежные музыкальные произведения, всенародно любимые песни об армии и флоте, мелодии военных лет и легендарные вальсы.

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