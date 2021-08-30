30.08.2021 (16:06)

В Твери более 200 первокурсников Военной академии воздушно-космической обороны приняли Военную присягу

В Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова (ВА ВКО) более 200 курсантов, среди которых 30 девушек, приняли присягу на верность Родине.

В ходе мероприятия с напутственными словами к первокурсникам обратился начальник академии генерал-майор Андрей Семенов. В мероприятии также принял участие начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Бабаков. Кроме того, поздравить будущих офицеров пришли ветераны академии и юнармейцы подшефного отряда.

В течение месяца до принятия Военной присяги курсанты проходили курс общевойсковой подготовки, который включал в себя изучение общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, строевую подготовку, выполнение стрельб из штатного оружия и другие дисциплины.

Пропуск родителей и гостей осуществлялся с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

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