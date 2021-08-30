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30.08.2021 (16:59)

Для первокурсников КВВАУЛ была организованна экскурсия по Краснодару

Для курсантов первого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ), которые только приняли присягу, в рамках военно-патриотической программы «Дороги Победы» была проведена экскурсия по городу Краснодару.

Они ознакомились с историей Краснодара, посетили памятники, связанные с Великой Отечественной войной, и парк 30-летия Победы, в котором оказались на закрытии выставки военной техники форума «Армия-2021».

«Для прибывших из разных уголков нашей страны такая обзорная экскурсия, безусловно, познавательна и полезна», – заявил заместитель начальника училища по военно-политической работе полковник Андрей Филиппов.

Организаторы экскурсии пожелали новому пополнению училища успехов в учебе и военной службе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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