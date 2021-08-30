30.08.2021 (16:59)
Для первокурсников КВВАУЛ была организованна экскурсия по Краснодару
Для курсантов первого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ), которые только приняли присягу, в рамках военно-патриотической программы «Дороги Победы» была проведена экскурсия по городу Краснодару.
Они ознакомились с историей Краснодара, посетили памятники, связанные с Великой Отечественной войной, и парк 30-летия Победы, в котором оказались на закрытии выставки военной техники форума «Армия-2021».
«Для прибывших из разных уголков нашей страны такая обзорная экскурсия, безусловно, познавательна и полезна», – заявил заместитель начальника училища по военно-политической работе полковник Андрей Филиппов.
Организаторы экскурсии пожелали новому пополнению училища успехов в учебе и военной службе.
Новости по теме:
В Твери более 200 первокурсников Военной академии воздушно-космической обороны приняли Военную присягу
Первокурсники Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в Севастополе приняли Военную присягу
Перед финальным состязанием российская команда лидирует почти во всех номинациях конкурса «Авиадартс» АрМИ-2021
Метки: