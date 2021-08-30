30.08.2021 (14:57)

В Таджикистане расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС отразили воздушный удар условного противника

В Таджикистане расчеты дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ПС отразили воздушный удар условного противника по объектам 201-й военной базы, поразив в ходе учений более 5 воздушных целей. Военнослужащие произвели захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет.

Кроме того, в рамках тактического учения, в котором было задействовано около 100 военнослужащих, боевые расчеты отработали перезарядку ЗРС, оборудование боевых позиций. Подразделения охраны и обороны 201-й военной базы отбили нападение условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции дивизиона.

Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300ПС находится на опытно-боевом дежурстве 201-й российской военной базы. Основными задачами комплекса является прикрытие объектов российского соединения от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ.

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