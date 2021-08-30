Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.08.2021 (13:43)

Первокурсники Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в Севастополе приняли Военную присягу

В Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе состоялась церемония приведения к присяге курсантов-первокурсников.

Под музыку военного оркестра знаменная группа внесла на строевой плац учебного учреждения Государственный флаг Российской Федерации и Боевое знамя училища, после чего будущие офицеры-моряки дали клятву на верность Родине.

По завершении церемонии будущие офицеры и мичманы возложили цветы и венки к Мемориальному комплексу курсантам и преподавателям ЧВВМУ, погибшим при обороне Севастополя.

Ранее в течение месяца до приведения к Военной присяге курсанты осваивали программу начальной военно-морской подготовки, изучали общевоинские уставы, основы строевой подготовки и морской практики.

Всего в этом году ряды курсантов ЧВВМУ пополнили около 240 выпускников общеобразовательных школ более чем из 40 регионов России.

По окончании 5-летнего обучения курсанты станут младшими офицерами – специалистами по различным профилям: «применение и эксплуатация ракетного вооружения надводных кораблей», «применение и эксплуатация береговых ракетных артиллерийских комплексов», «подводно-технические работы специального назначения», «применение подразделений специального обеспечения и эксплуатация специальных боеприпасов сил флота», а также «применение и эксплуатация ракетного вооружения подводных лодок».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Сызрани прошла присяга курсантов 1 курса филиала Военно-воздушной академии
Международный военно-технический форум «Армия-2021» завершился в городе-герое Севастополе красочным фейерверком
Отряд специального назначения Новороссийской ВМБ ЧФ задержал судно-нарушитель территориальных вод в ходе МВТФ «Армия-2021»
В Симферополе прошла церемония закрытия МВТФ «Армия-2021»

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Военное образование , Присяга
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false