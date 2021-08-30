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30.08.2021 (14:26)

Боевые стрельбы мотострелковых подразделений стартовали на военной базе РФ в Таджикистане

Тактические учения с выполнением боевых стрельб стартовали с личным составом мотострелковых подразделений 201-й военной базы РФ в Таджикистане.

В районе горного полигона Самбули военнослужащие в составе подразделений отрабатывают вопросы взаимодействия и сигналы управления. Командиры всех степеней выполняют задачи по организации общевойскового боя с практическим выполнением боевых стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, автоматических и ручных гранатометов АГС-17, РПГ-7В, а также из стрелкового оружия на дальности до 1,5 тыс. метров. Особое внимание на учениях уделяется совершенствованию навыков командиров взводов по управлению подразделениями с использованием современных носимых радиостанций «Азарт» в условиях радиоэлектронных помех, создаваемых техническими средствами условного противника.

Для создания боевой обстановки, приближенной к боевой, на полигоне задействовано более 100 различных статических и динамических мишеней. Тактические учения проходят в рамках боевой подготовки как в дневное, так и в ночное время суток с привлечением около 500 российских военнослужащих.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Военная база , Таджикистан
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