30.08.2021 (14:54)
Военнослужащие ЦВО задействованы в тушении природных пожаров на востоке Свердловской области
В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина для помощи населению в тушении природных пожаров на территории Пышминского городского округа Свердловской области, где имеется угроза перехода огня на населенные пункты (п. Крутоярский, д. Смородинка и с. Чернышево), был создан отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Он был сформирован из состава военнослужащих соединений и воинских частей Екатеринбургского гарнизона.
В настоящие время экипажи авторазливочных станций АРС-14КМ отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) ЦВО осуществляют забор воды, ее доставку и проводят проливку почвы в местах, где остается угроза перехода огня на населенные пункты.
В состав отряда включены 5 единиц авторазливочных станций АРС-14КМ, грузовые автомобили повышенной проходимости КамАЗ и более 20 военнослужащих.