Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.08.2021 (14:18)

В Военной исторической библиотеке ГШ ВС РФ состоялся круглый стол и открытие выставки «1941-1945. Полярные конвои»

В помещении Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялось открытие выставки «1941-1945. Полярные конвои», посвящённой 80-летию Полярных конвоев и сохранению памяти о сотрудничестве в годы Второй мировой войны. В рамках церемонии открытия также состоялся круглый стол.

На стендах в хронологическом порядке представлена история Полярных конвоев в период с 1941 по 1945 год. На книжной иллюстративной выставке представлены издания из фонда библиотеки, описывающие ход событий и подвиги советских моряков Северного флота в годы Великой Отечественной войны, а также видеоматериалы.

Выставка будет работать по рабочим дням по предварительной заявке для экскурсионных групп.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военные медики танковой армии ЗВО приступили к вакцинации жителей города Тула на базе городского концертного зала
Расчеты ПВО ЗВО отработали задачи по прикрытию воинского эшелона при помощи ПЗРК «Верба»
Артиллеристы Западного военного округа приступили к отработке контрбатарейной стрельбы
Новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза» поступят в танковую армию ЗВО до конца 2021 года

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false