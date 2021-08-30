30.08.2021 (14:18)

В Военной исторической библиотеке ГШ ВС РФ состоялся круглый стол и открытие выставки «1941-1945. Полярные конвои»

В помещении Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялось открытие выставки «1941-1945. Полярные конвои», посвящённой 80-летию Полярных конвоев и сохранению памяти о сотрудничестве в годы Второй мировой войны. В рамках церемонии открытия также состоялся круглый стол.

На стендах в хронологическом порядке представлена история Полярных конвоев в период с 1941 по 1945 год. На книжной иллюстративной выставке представлены издания из фонда библиотеки, описывающие ход событий и подвиги советских моряков Северного флота в годы Великой Отечественной войны, а также видеоматериалы.

Выставка будет работать по рабочим дням по предварительной заявке для экскурсионных групп.

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