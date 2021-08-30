30.08.2021 (15:12)

Экологическое подразделение ТОФ с Камчатки приступило к проведению работ по сбору мусора в Арктике

Экологическое подразделение Войск и сил на Северо-востоке России приступило к очистке острова Врангеля от бытового мусора и отслужившего имущества.

Накануне военнослужащие экологического взвода прибыли на морском буксире «Андрей Степанов» из Петропавловска-Камчатского на остров Врангеля в Арктической зоне.

Согласно указанию руководства Министерства обороны РФ, в 2021 году на острове Врангеля продолжается очистка территории и вывоз мусора с помощью военных судов для его дальнейшей утилизации.

До окончания навигационного периода в экологическом мероприятии будет задействовано более 50 военнослужащих и привлечено 10 единиц специальной техники. В составе экологического подразделения Тихоокеанского флота бульдозер, современные краны грузоподъёмностью 25 и 40 тонн, ломовозы на базе автомобиля КамАЗ с краном-манипулятором, самосвалы, гусеничные транспортеры, топливозаправщик и пакетировочные прессы.

В ходе экологической экспедиции также будет доставлен груз для обеспечения жизнедеятельности подразделений Тихоокеанского флота, дислоцированных в отдалённых местах несения службы.

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