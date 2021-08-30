30.08.2021 (14:01)

Свердловские юнармейцы посетили военно-технический форум «Армия-2021»

Свердловские юнармейцы из военно-патриотического кадетского клуба «Резерв России» (г. Березовский) посетили военно-технический форум «Армия-2021», который состоялся в Екатеринбурге на полигоне Свердловский.

Ребята воочию увидели масштабную реконструкцию военных сражений. Первое сражение, которое увидели юные зрители, – это тактический эпизод «Захват населенного пункта» с применением маневренных и огневых возможностей вооружений, военной спецтехники, а также задействование авиации. Второе сражение, которое увидели ребята, была историческая реконструкция легендарной Ясско-Кишинёвской операции. Большое впечатление на юнармейцев произвела демонстрация боевых машин: уникальная поисково-эвакуационная машина-амфибия ПЭМ-1 «Синяя птица», на которой спасатели встречают прибывших на Землю космонавтов, боевые машины БМП-Т, зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф».

Одним из кластеров на военно-техническом форуме был спортивный, где каждый желающий мог попробовать сдать нормы ГТО. Юнармейцы из отряда «Резерв России» не только активно изучали вооружение российской армии, но и помогали организатором форума в качестве судей во время сдачи нормативов ГТО.

Все мероприятия военно-технического форума «Армия-2021» проводились с соблюдением всех мер по предотвращению распространению коронавирусной инфекции. При въезде на полигон были развернуты пункты дезинфекции въезжающих транспортных средств, барьерные рубежи термометрии, а также была организованна выдача бесплатных медицинских защитных масок. Все объекты форума ежедневно проходили специальную обработку.

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