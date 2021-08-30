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30.08.2021 (17:47)

В парке «Патриот» продолжает работу тематическая площадка конкурса «Верный друг» АрМИ-2021

Фото Видео

В парке «Патриот» продолжает работу Клуб болельщиков международного кинологического конкурса «Верный друг». Гостям клуба представляется возможность ознакомиться с историей зарождения и развития служебного собаководства в Вооруженных силах Российской Федерации, историей возникновения конкурса «Верный друг» и достижениях участников конкурса.

На стендах представлены образцы специального снаряжения для содержания и обслуживания четвероногих питомцев.

Также для посетителей площадки проводятся демонстрационные показы действий собак по выполнению приемов общего курса дрессировки, защитно-караульной службе, поиску взрывчатых веществ, диверсионной службе. Специально для болельщиков конкурса «Верный друг» творческие коллективы города Дмитрова подготовили выступления со своими дрессированными питомцами.

Каждый желающий имеет возможность сделать памятное фото с самым верным и надежным другом человека.

Справочно:

Международный этап кинологического конкурса «Верный друг» проходит в рамках Армейских международных игр-2021 в Алжире с 22 августа по 4 сентября. В нем принимают участие команды 5 стран: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Узбекистан, Алжирская Народная Демократическая Республика и Социалистическая Республика Вьетнам.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Верный друг , Клуб болельщиков АрМИ
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