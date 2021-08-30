30.08.2021 (16:39)

В подмосковном парке «Патриот» прошли соревнования между воспитанниками Центрального офицерского клуба ВКС по полноконтактному единоборству кудо



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В подмосковном парке «Патриот» прошли соревнования между воспитанниками Центрального офицерского клуба ВКС по полноконтактному единоборству кудо

Впервые в подмосковном парке «Патриот» на площадке Клуба болельщиков конкурсов «Авиадартс» и «Соколиная охота» прошли соревнования между воспитанниками Центрального офицерского клуба ВКС по полноконтактному единоборству кудо.

Гостям клуба болельщиков конкурсов были продемонстрированы навыки и умения юных спортсменов в различных техниках ведения боя как с оружием, так и без.

Присутствующий на соревновании заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев отметил, что занятия спортом способствуют гармоничному развитию подрастающего поколения, воспитывают у него чувство патриотизма и любви к Родине.

«Ребята с центрального офицерского клуба ВКС России с увлечением занимаются уже более двух лет этим видом единоборств и показывают хорошие результаты», - подчеркнул генерал-майор Александр Максимцев.

Выступления юных спортсменов на площадке клуба болельщиков конкурсов «Авиадартс» и «Соколиная охота» привлекло внимание многих посетителей парка «Патриот». Большой интерес восточное единоборство кудо вызвало у детей и их родителей.

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