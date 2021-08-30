30.08.2021 (16:39)
В подмосковном парке «Патриот» прошли соревнования между воспитанниками Центрального офицерского клуба ВКС по полноконтактному единоборству кудо
Впервые в подмосковном парке «Патриот» на площадке Клуба болельщиков конкурсов «Авиадартс» и «Соколиная охота» прошли соревнования между воспитанниками Центрального офицерского клуба ВКС по полноконтактному единоборству кудо.
Гостям клуба болельщиков конкурсов были продемонстрированы навыки и умения юных спортсменов в различных техниках ведения боя как с оружием, так и без.
Присутствующий на соревновании заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев отметил, что занятия спортом способствуют гармоничному развитию подрастающего поколения, воспитывают у него чувство патриотизма и любви к Родине.
«Ребята с центрального офицерского клуба ВКС России с увлечением занимаются уже более двух лет этим видом единоборств и показывают хорошие результаты», - подчеркнул генерал-майор Александр Максимцев.
Выступления юных спортсменов на площадке клуба болельщиков конкурсов «Авиадартс» и «Соколиная охота» привлекло внимание многих посетителей парка «Патриот». Большой интерес восточное единоборство кудо вызвало у детей и их родителей.