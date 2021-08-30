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30.08.2021 (16:39)

В подмосковном парке «Патриот» прошли соревнования между воспитанниками Центрального офицерского клуба ВКС по полноконтактному единоборству кудо

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Впервые в подмосковном парке «Патриот» на площадке Клуба болельщиков конкурсов «Авиадартс» и «Соколиная охота» прошли соревнования между воспитанниками Центрального офицерского клуба ВКС по полноконтактному единоборству кудо.

Гостям клуба болельщиков конкурсов были продемонстрированы навыки и умения юных спортсменов в различных техниках ведения боя как с оружием, так и без.

Присутствующий на соревновании заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев отметил, что занятия спортом способствуют гармоничному развитию подрастающего поколения, воспитывают у него чувство патриотизма и любви к Родине.

«Ребята с центрального офицерского клуба ВКС России с увлечением занимаются уже более двух лет этим видом единоборств и показывают хорошие результаты», - подчеркнул генерал-майор Александр Максимцев.

Выступления юных спортсменов на площадке клуба болельщиков конкурсов «Авиадартс» и «Соколиная охота» привлекло внимание многих посетителей парка «Патриот». Большой интерес восточное единоборство кудо вызвало у детей и их родителей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Клуб болельщиков АрМИ
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