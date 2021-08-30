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30.08.2021 (13:16)

Расчеты ПВО ЗВО отработали задачи по прикрытию воинского эшелона при помощи ПЗРК «Верба»

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области в ходе совершения марша железнодорожным транспортом отработали задачи по прикрытию поезда с военной техникой при помощи ПЗРК «Верба».

По замыслу тактического эпизода, поезд с военной техникой двигался по участку местности, удаленному от основных сил, и условный противник планировал нанести авиационный удар с воздуха.

Зенитчики при помощи помехозащитной радиолокационной станции, входящей в состав ПЗРК «Верба», обнаружили низколетящие воздушные цели на дистанции 30 км. После подачи сигнала о наличии противника автоматизированная система управления «Вербы» определила местоположение цели и задала азимут для стрельбы. Воздушные цели были уничтожены на расстоянии 6 км.

Всего в тактических учениях на полигонах ЗВО в Ленинградской области принимают участие около 3 тысяч военнослужащих, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ
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