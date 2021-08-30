30.08.2021 (12:52)

Более 15 тыс. человек посетили военно-технический форум «Армия-2021» в Сибири

Более 15 тыс. жителей и гостей Новосибирска посетили военно-технический форум «Армия-2021» за три дня работы с 26 по 28 августа.

Жители и гости региона смогли ознакомиться с более чем 100 единицами военной техники и образцами стрелкового оружия. Впервые в этом году на форуме были представлены санитарный бронеавтомобиль «Линза», предназначенный для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», артиллерийские установки 2С7М «Малка».

Кроме того, большой интерес у гостей форума вызвали такие образцы военной техники, как вертолеты Ми-8АМТШ-В «Терминатор», бронеавтомобили «Тигр», БМП-2, танки Т-72Б3, Т-80, Т-90.

В ходе церемонии закрытия представитель управления штаба общевойскового объединения Центрального военного округа полковник Дмитрий Меньшов поблагодарил всех участников форума за оказанную помощь в организации и проведения мероприятия и выразил уверенность в том, что ежегодно проводимый форум будет пользоваться устойчивым спросом среди новосибирцев, гостей города и области, внесет существенный вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи, укрепления положительного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации и повышения привлекательности военной службы.

Творческие коллективы области выступили на церемонии закрытия.

Военно-технический форум проходил на военном аэродроме Толмачево под Новосибирском с 26 по 28 августа.

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