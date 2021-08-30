30.08.2021 (12:20)

Новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза» поступят в танковую армию ЗВО до конца 2021 года

Три новейших бронеавтомобиля для перевозки раненых «Линза» поступят на вооружение в гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО) до конца 2021 года.

Санитарные бронеавтомобили «Линза» с оборудованным отсеком для перевозки раненых пополнят парк боевых машин подразделений в Нижегородской и Московской областях.

Санитарный бронеавтомобиль предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь. Машина имеет три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, а также крепления для размещения 2-4 носилок. В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 из состава семейства «Тайфун». Данный автомобиль способен защитить пассажиров от взрыва до восьми килограммов тротила под днищем. Максимальная скорость машины достигает 105 км/ч.

Гвардейская танковая армия ЗВО дислоцируется в Москве, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях. В ее состав входят, танковые, мотострелковые, ракетно-артиллерийские, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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