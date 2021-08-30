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30.08.2021 (13:17)

Военные медики танковой армии ЗВО приступили к вакцинации жителей города Тула на базе городского концертного зала

Военные медики гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к вакцинированию жителей города Тулы на базе городского концертного зала.

В течение первых дней проведения вакцинации военные медики совместно с врачами города уже вакцинировали первым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» свыше 20 тыс. жителей города.

Ранее военнослужащие прибыли в город Тула для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией где продолжают свою работу на территории Щекинской городской больницы, в которой помощь местному населению оказывают военные медики гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Военные специалисты работают в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделении, а также в отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

Всего на территории городской больницы работают 11 врачей и 20 медсестер танкового объединения совместно с 20 врачами военных госпиталей Западного военного округа. В распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения широкого спектра патологий.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина
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