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30.08.2021 (12:34)

Артиллеристы Западного военного округа приступили к отработке контрбатарейной стрельбы

В рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии Западного военного округа (ЗВО) боевые расчеты приступили к отработке контрбатарейной стрельбы («артиллерийская дуэль»).

По замыслу мероприятия боевой подготовки расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) обнаружили позиции артиллерийских батарей условного противника и передали их координаты на командный пункт дивизиона. Военнослужащие будут вести огонь залпами из самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» и 2С19 «Мста-С». Затем подразделения совершат противоогневой маневр и займут запасные огневые позиции.

Также в рамках тренировки активно применяются контрбатарейные РЛС «Зоопарк». Совместное использование БЛА и радаров позволяет с точностью до метра определить артиллерийские позиции и произвести контроль их уничтожения.

Полевой выход артиллерийских подразделений проходит на полигонах в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, а также в Калининградской области. В нем задействовано около одной тысячи артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня и принимают участие около пяти тысяч военнослужащих. Завершится полевой лагерный сбор артиллерии в конце сентября.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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