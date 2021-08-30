30.08.2021 (12:09)

Российские военнослужащие в Киргизии передали местной школе 4,5 тыс. учебников к новому учебному году

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии в преддверии начала учебного года передали 4,5 тыс. учебников по гуманитарным, естественным и точным дисциплинам средней общеобразовательной школе - гимназии № 1 имени Д.П. Зубкова города Кант.

Учебному заведению были передана специализированная литература для учеников с 6 по 11 класс. По завершении встречи директор школы Замира Сыйналова поблагодарила командование соединения и военнослужащих, которые доставили учебники в общеобразовательное учреждение.

«Уже несколько лет родителям школьников приходится покупать учебники за свой счет. Учебной литературы в библиотеке школы на всех не хватает, и мы вынуждены просить родителей закупать учебники самим. А это большие траты. От всего коллектива преподавательского состава, от имени родительского комитета школы благодарим вас, командование российской военной базы и дирекцию №2 за оказанное содействие», - поблагодарила российских военнослужащих директор СОШГ №1 им. Д.П. Зубкова Замира Сыйналапова.

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Республики Киргизия.

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