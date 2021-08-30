30.08.2021 (17:00)

Российские военнослужащие стали чемпионами в завершившихся конкурсах Армейских международных игр-2021

Российские военнослужащие стали победителями в девяти завершившихся конкурсах Армейских международных игр-2021, прошедших на территории Российской Федерации, Государства Катар, Исламской Республике Иран.

При этом, в соревнованиях «Морской десант», «Мастера автобронетанковой техники» и «Военное ралли» российские команды установили шесть мировых рекордов. Еще в шести завершенных конкурсах «Конный марафон», «Кубок моря», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула», «Меридиан», «Саянский марш» конкурсанты выступили без штрафных баллов.

В настоящее время Российская Федерация занимает первое место в общекомандном зачете в промежуточном рейтинге стран-участниц игр и уверенно лидирует ещё в восьми конкурсах. Кроме того, по предварительным подсчётам в 33 из 34 состязаний российские военнослужащие занимают призовые места.

Более 20 мировых рекордов установлено в семи конкурсах Армейских международных игр за первую соревновательную неделю. Большинство из них – 13 рекордов – обновили достижения прошлого года и принадлежат Российской Федерации, еще восемь – представителям КНР и Республики Узбекистан.

В настоящее время из 34 конкурсов АрМИ-2021 девять завершены. Всего в конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Игры проходят с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах и в акваториях 3 морей – Каспийского, Аравийского и Японского. Конкурсы принимают 11 стран: Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан и Россия.

11 полигонов предоставлены Российской Федерацией. Полигоны расположены в границах четырех военных округов – Западного, Южного, Центрального и Восточного: от Владивостока до Москвы, от Тюмени до гор Северного Кавказа. 12 полигонов задействовано за пределами Российской Федерации на территории 10 стран от Вьетнама до Алжира.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице