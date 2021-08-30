30.08.2021 (11:58)

В Северодвинске отметили 80-летие прихода первого союзного конвоя «Дервиш»

В Северодвинске отметили 80-летие прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельск. На воинском мемориальном комплексе острова Ягры состоялся торжественный митинг.

В нём приняли участие начальник штаба Краснознаменной Беломорской военно-морской базы Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота – капитан 1 ранга Роман Государев; глава Северодвинска Игорь Скубенко; председатель городского совета ветеранов войны и труда Александр Гришин; заместитель генерального директора АО «ПО «Севмаш» по управлению персоналом Владимир Сыродубов; председатель совета ветеранов «Звёздочки» Владимир Бармин и председатель северодвинского отделения Союза машиностроителей России Александр Спиридонов.

«Дата 80 лет прибытия первого союзного конвоя «Дервиш» является важной датой для жителей Архангельской области. Ровно 40 лет назад многие государства объединились в борьбе против немецко-фашистской Германии. И жители Молотовска также принимали стратегически важные грузы, доставляемые странами-союзниками. Мы обязаны помнить подвиг моряков, доставлявших эти важные грузы, тех, кто, не жалея жизни, делал всё для победы над фашизмом», – отметил в своём выступлении начальник штаба Беломорской военно-морской базы капитан 1 ранга Роман Государев.

После торжественного митинга секретарь Архангельской епархии протоирей Валерий Суворов совершил литию в память о погибших участниках Северных конвоев 1941–1945 годов.

Участники церемонии также возложили гирлянды и цветы к подножию памятного знака «Мать скорбящая».

Парадные расчёты воинов Северодвинского гарнизона прошли торжественным маршем.

На воинском мемориале острова Ягры была организована работа интерактивных площадок: выставка ретро-техники с участием реконструкторов в форме 1941–1945 годов различных родов войск и стран (СССР, США, Великобритания, Канада) и тематическая выставка вооружения, предметов быта и плакатов, посвященная истории союзных конвоев.

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