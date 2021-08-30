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30.08.2021 (13:53)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии отработают высадку морского десанта на необорудованное побережье с выполнением боевых стрельб

В Республике Дагестан стартовало батальонное тактическое учение с подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии (КФл). В ходе учения военнослужащие отработают высадку морского десанта на необорудованное побережье с выполнением боевых стрельб.

Подразделения морской пехоты в составе батальонной тактической группы уже совершили марш в район формирования колонн, а затем в район выполнения задач. Во время передвижения морпехи отразили удар средств воздушного нападения условного противника, преодолели заминированные и зараженные участки местности, провели мероприятия по поддержанию взаимодействия и связи.

В течение недели морские пехотинцы отработают тактические действия в составе разведывательно-ударных (огневых) контуров при поддержке артиллерии и подразделений противовоздушной обороны.

Также подразделениям предстоит выполнить задачи по подготовке противодесантной обороны морского побережья, организовать боевое охранение, систему огня, инженерное оборудование позиций и всестороннее обеспечение учебного боя.

В ходе учений огневую поддержку подразделений будет осуществлять артиллерия морской пехоты. Разведку местности, целеуказания и корректировку огня осуществят подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

В ходе активной фазы учения подразделения отработают вопросы ведения противодесантной обороны выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и боевой техники.

Главной задачей при проведении учений является развитие навыков тактического маневрирования и мышления, межвидового взаимодействия, инициативы и умения командиров принимать нестандартные решения. Особое внимание при оценке действий подразделений и их командиров уделяется внедрению боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

На учение привлечено свыше 500 военнослужащих, задействованы десантные катера типа «Серна» и порядка 100 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ
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