30.08.2021 (13:53)
Морские пехотинцы Каспийской флотилии отработают высадку морского десанта на необорудованное побережье с выполнением боевых стрельб
В Республике Дагестан стартовало батальонное тактическое учение с подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии (КФл). В ходе учения военнослужащие отработают высадку морского десанта на необорудованное побережье с выполнением боевых стрельб.
Подразделения морской пехоты в составе батальонной тактической группы уже совершили марш в район формирования колонн, а затем в район выполнения задач. Во время передвижения морпехи отразили удар средств воздушного нападения условного противника, преодолели заминированные и зараженные участки местности, провели мероприятия по поддержанию взаимодействия и связи.
В течение недели морские пехотинцы отработают тактические действия в составе разведывательно-ударных (огневых) контуров при поддержке артиллерии и подразделений противовоздушной обороны.
Также подразделениям предстоит выполнить задачи по подготовке противодесантной обороны морского побережья, организовать боевое охранение, систему огня, инженерное оборудование позиций и всестороннее обеспечение учебного боя.
В ходе учений огневую поддержку подразделений будет осуществлять артиллерия морской пехоты. Разведку местности, целеуказания и корректировку огня осуществят подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
В ходе активной фазы учения подразделения отработают вопросы ведения противодесантной обороны выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и боевой техники.
Главной задачей при проведении учений является развитие навыков тактического маневрирования и мышления, межвидового взаимодействия, инициативы и умения командиров принимать нестандартные решения. Особое внимание при оценке действий подразделений и их командиров уделяется внедрению боевого опыта современных вооруженных конфликтов.
На учение привлечено свыше 500 военнослужащих, задействованы десантные катера типа «Серна» и порядка 100 единиц боевой и специальной техники.