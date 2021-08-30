30.08.2021 (16:34)

Российский радиотелеграфист стал лучшим в двух дисциплинах международного этапа конкурса «Уверенный прием»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российский радиотелеграфист стал лучшим в двух дисциплинах международного этапа конкурса «Уверенный прием»

Судейская коллегия международного этапа конкурса «Уверенный прием» подвела итоги выступления команд в двух дисциплинах: «Уверенный прием» и «Уверенная передача».

Лучший результат в личном зачете показал российский военнослужащий старшина Евгений Пашнин, набравший по 100 баллов в каждой дисциплине.

По результатам выступления в «Уверенном приеме» лидером стала команда Республики Беларусь.

Второе место разделили связисты из России и Китая, которые в этом году выступают впервые. Четвертое место у команды Республики Узбекистан.

В дисциплине «Уверенная передача» лидерами стали военные связисты из Китая, второе место у российских военнослужащих, на третьем месте связисты из Узбекистана. В этой дисциплине хозяева соревнований, команда Беларуси, заняли 5 позицию.

Напомним, в этом году впервые в конкурсе участвуют девушки-военнослужащие. Свои команды в этих этапах выставили Китай и Белоруссия. В обоих дисциплинах китаянки заняли лидирующие позиции, представительницы Белоруссии стали вторыми.

Впереди у участников еще три дисциплины: «Радиообмен», «Работа на оборудовании IT-структуры» и «Военизированная эстафета».

Основные мероприятия конкурса проходят с 23 августа по 3 сентября в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.

В состязаниях принимают участие представители 9 стран: России, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Лаоса, Мали, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Вооруженные Силы Российской Федерации представит сборная команда, состоящая из курсантов Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, специалистов связи Воздушно-космических сил, Западного военного округа, 12-го Главного управления Минобороны России, которая была сформирована по результатам проведения всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием».

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