30.08.2021 (16:34)
Российский радиотелеграфист стал лучшим в двух дисциплинах международного этапа конкурса «Уверенный прием»
Судейская коллегия международного этапа конкурса «Уверенный прием» подвела итоги выступления команд в двух дисциплинах: «Уверенный прием» и «Уверенная передача».
Лучший результат в личном зачете показал российский военнослужащий старшина Евгений Пашнин, набравший по 100 баллов в каждой дисциплине.
По результатам выступления в «Уверенном приеме» лидером стала команда Республики Беларусь.
Второе место разделили связисты из России и Китая, которые в этом году выступают впервые. Четвертое место у команды Республики Узбекистан.
В дисциплине «Уверенная передача» лидерами стали военные связисты из Китая, второе место у российских военнослужащих, на третьем месте связисты из Узбекистана. В этой дисциплине хозяева соревнований, команда Беларуси, заняли 5 позицию.
Напомним, в этом году впервые в конкурсе участвуют девушки-военнослужащие. Свои команды в этих этапах выставили Китай и Белоруссия. В обоих дисциплинах китаянки заняли лидирующие позиции, представительницы Белоруссии стали вторыми.
Впереди у участников еще три дисциплины: «Радиообмен», «Работа на оборудовании IT-структуры» и «Военизированная эстафета».
Основные мероприятия конкурса проходят с 23 августа по 3 сентября в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.
В состязаниях принимают участие представители 9 стран: России, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Лаоса, Мали, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
Вооруженные Силы Российской Федерации представит сборная команда, состоящая из курсантов Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, специалистов связи Воздушно-космических сил, Западного военного округа, 12-го Главного управления Минобороны России, которая была сформирована по результатам проведения всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием».