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30.08.2021 (16:05)

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова и министр обороны Сербии Небойша Стефанович обсудили сотрудничество двух стран

Замминистра обороны России Татьяна Шевцова и министр обороны Сербии Небойша Стефанович обсудили в Белграде вопросы военного-экономического сотрудничества двух стран.

Встреча прошла в теплой и конструктивной атмосфере. Обсуждались вопросы военно-экономического сотрудничества.

Как заявила замминистра обороны РФ, Армейские международные игры - это важное направление совместной боевой подготовки.

Стороны обменялись подарками. Министру обороны Сербии подарили стреляющую миниатюрную копию винтовки Мосина в масштабе 1 к 4. Сербская же сторона вручила Шевцовой миниатюрную икону святой Петки и штык-нож от карабина М48 производства сербского предприятия «Застава».

«Ваше присутствие на открытии Армейских игр для нас большая честь… Я очень рад слышать, что наши ребята на этих играх хорошо себя показали. Для нашей небольшой страны и для нашей небольшой армии это большой успех, и мы гордимся что мы это все сделали вместе с вами», - заявил Стефанович.

Замминистра обороны России Татьяна Шевцова прибыла вчера с двухдневным рабочим визитом в Сербию, где приняла участие в открытии конкурса военной полиции «Страж порядка» в рамках Армейских международных игр.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность , АрМИ , Страж порядка
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