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30.08.2021 (15:48)

На конкурсе «Десантный взвод» проведена эстафета отделений с преодолением полосы препятствий

На полигоне Дубровичи в Рязанской области в рамках проведения завершающего четвертого этапа конкурса «Десантный взвод» прошла эстафета отделений с преодолением полосы препятствий.

По условиям упражнения две команды выходили одновременно на трассу протяженностью 2.5 километра выполняя огневые задачи и штурмуя специализированную полосу препятствий для подразделений Воздушно-десантных войск. После первого круга и прохождения полосы препятствий выполнялась боевая стрельба из стрелкового оружия (РПКС-74 и АК-74М) и гранатометов РПГ-7 Д из различных положений для каждого отделения.

Каждая команда десантников преодолевала второй круг трассы с максимальным ускорением и передавала эстафету следующему отделению.

В общей сложности команды преодолевали на время дистанцию 15 километров.

Мишени для стрельбы из стрелкового оружия появлялись на 10 секунд на расстоянии 100 метров. Гранатометчики поражали мишень № 12 б (танк в окопе) на расстоянии от 150 до 250 метров из различных поражений.

Военнослужащие из Китая, Казахстана и России показали лучшее время. После подсчета результатов упражнения судейской коллегией, с учетом возможного штрафного времени, назначаемого за неправильное выполнение выполнения тех или иных элементов, будут названы победители в упражнении конкурса.

Всего в конкурсе принимает участие более 450 военнослужащих из 18 стран в составе национальных армейских сборных команд.

Конкурс «Десантный взвод» проходит в рамках Армейских международных игр в период с 22 августа по 2 сентября на полигоне Дубровичи Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Десантный взвод , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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