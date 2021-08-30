30.08.2021 (15:39)

Белорусские артисты выступили перед участниками международного конкурса «Уверенный прием»

Для участников международного этапа конкурса «Уверенный прием», который проходит в Минске, состоялся концерт с участием творческих коллективов вооруженных сил Республики Беларусь.

Концертная программа состояла из двух частей и включила в себя вокальные и танцевальные номера.

С песнями «Белоруссия» и «Олеся» выступил подполковник Андрей Левчук. Бурными аплодисментами встречали военные связисты двукратного лауреата конкурса армейской песни «Звезда» Викторию Пивторяк и вокалистку оркестра отдельного полка связи, солистку ансамбля «Чаровницы» Полину Базылеву.

Никого не оставили равнодушными номера в исполнении детского танцевального ансамбля «Карусель» из Баранович.

Во второй части концерта восемь номеров представили артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Зарядившись позитивными эмоциями, с хорошим настроением участники конкурса «Уверенный прием» продолжают активные тренировки к грядущим этапам состязаний: «Радиообмену», «Работе на оборудовании IT-структуры» и «Военизированной эстафете».

Этапы конкурса проходят с 23 августа по 3 сентября в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады вооруженных сил Республики Беларусь.

В состязаниях принимают участие представители 9 стран: России, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Лаоса, Мали, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Вооруженные Силы Российской Федерации представит сборная команда, состоящая из курсантов Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, специалистов связи Воздушно-космических сил, Западного военного округа, 12-го Главного управления Минобороны России, которая была сформирована по результатам проведения всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием».

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