30.08.2021 (15:30)
Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира
Сегодня в городе Алжир в рамках рабочей поездки заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики корпусным генералом Саидом Шанегрихой.
Генерал-полковник Александр Фомин поздравил высшее военное руководство Алжира с успешным проведением конкурса «Верный друг», а также отметил высокий уровень организации мероприятия.
«Считаю, что проведение конкурсов Армейских международных игр, как на российской территории, так и в Алжире будет способствовать еще большему укреплению российско-алжирского военного сотрудничества», - отметил заместитель руководителя российского военного ведомства.
В ходе переговоров стороны обсудили обстановку в сахарской области и регионе Магриб с акцентом на вопросы безопасности, развитие двусторонних отношений в области военного сотрудничества, перспективные направления взаимодействия.
Также заместитель Министра обороны Российской Федерации возложил венок к монументу павшим героям Алжира «Макам Шахид» и посетил музей национальной народной армии Алжира.