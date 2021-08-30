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30.08.2021 (15:30)

Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжира

Сегодня в городе Алжир в рамках рабочей поездки заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с начальником штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики корпусным генералом Саидом Шанегрихой.

Генерал-полковник Александр Фомин поздравил высшее военное руководство Алжира с успешным проведением конкурса «Верный друг», а также отметил высокий уровень организации мероприятия.

«Считаю, что проведение конкурсов Армейских международных игр, как на российской территории, так и в Алжире будет способствовать еще большему укреплению российско-алжирского военного сотрудничества», - отметил заместитель руководителя российского военного ведомства.

В ходе переговоров стороны обсудили обстановку в сахарской области и регионе Магриб с акцентом на вопросы безопасности, развитие двусторонних отношений в области военного сотрудничества, перспективные направления взаимодействия.

Также заместитель Министра обороны Российской Федерации возложил венок к монументу павшим героям Алжира «Макам Шахид» и посетил музей национальной народной армии Алжира.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность , АрМИ , Верный друг
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