Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.08.2021 (15:21)

На конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2021 российские военнослужащие совершили налёт на позиции условного противника

Фото Видео

В Белоруссии на полигоне Брестский в ходе конкурса «Полярная звезда» АрМИ-2021 представители девяти стран выполнили задачи пятого этапа состязания – «Стрельба в составе группы специального назначения в упражнении «Налёт».

Приступив к заданию, группа российских разведчиков выдвинулась в назначенный район, где провела разведку объекта условного противника с помощью квадрокоптера. По ее результатам командир группы определил задачи подгруппам нападения, уничтожения, обеспечения и минирования, после чего российские десантники, заняв позиции на огневом рубеже, поразили выявленные цели. Стрельбу по 24 мишеням на дальностях от 150 до 450 м военнослужащие вели из штатного стрелкового оружия и гранатомёта. В ходе выполнения упражнения подгруппы уничтожения и минирования выдвинулись к основной цели – к группе из шести мишеней, успешно поразили их и отошли в пункт сбора.

Конкурс «Полярная звезда» АрМИ-2021 среди подразделений специального назначения проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 22 августа по 4 сентября. В нем принимают участие команды вооруженных сил девяти государств: России, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.

Российскую команду на международных соревнованиях представят победители всеармейского этапа конкурса – лучшие разведчики спецподразделений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях принимает участие команда Росгвардии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
На международном конкурсе «Снайперский рубеж» российские снайперы выполнили одно из финальных заданий парного зачёта
Глава делегации из Вьетнама оценил уровень подготовки российских кинологов к конкурсу «Верный друг» АрМИ-2021 в Алжире
Российские мотострелки выиграли первые медали на конкурсе «Суворовский натиск» АрМИ-2021
Российские военнослужащие провели тренировку в рамках подготовки к этапу конкурса «Мастер-оружейник» в Иране

Метки:
АрМИ , Сухопутные войска , Спецназ , Полярная звезда , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false