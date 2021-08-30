30.08.2021 (15:21)

На конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2021 российские военнослужащие совершили налёт на позиции условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2021 российские военнослужащие совершили налёт на позиции условного противника

В Белоруссии на полигоне Брестский в ходе конкурса «Полярная звезда» АрМИ-2021 представители девяти стран выполнили задачи пятого этапа состязания – «Стрельба в составе группы специального назначения в упражнении «Налёт».

Приступив к заданию, группа российских разведчиков выдвинулась в назначенный район, где провела разведку объекта условного противника с помощью квадрокоптера. По ее результатам командир группы определил задачи подгруппам нападения, уничтожения, обеспечения и минирования, после чего российские десантники, заняв позиции на огневом рубеже, поразили выявленные цели. Стрельбу по 24 мишеням на дальностях от 150 до 450 м военнослужащие вели из штатного стрелкового оружия и гранатомёта. В ходе выполнения упражнения подгруппы уничтожения и минирования выдвинулись к основной цели – к группе из шести мишеней, успешно поразили их и отошли в пункт сбора.

Конкурс «Полярная звезда» АрМИ-2021 среди подразделений специального назначения проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 22 августа по 4 сентября. В нем принимают участие команды вооруженных сил девяти государств: России, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.

Российскую команду на международных соревнованиях представят победители всеармейского этапа конкурса – лучшие разведчики спецподразделений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях принимает участие команда Росгвардии.

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