30.08.2021 (15:21)
На конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2021 российские военнослужащие совершили налёт на позиции условного противника
В Белоруссии на полигоне Брестский в ходе конкурса «Полярная звезда» АрМИ-2021 представители девяти стран выполнили задачи пятого этапа состязания – «Стрельба в составе группы специального назначения в упражнении «Налёт».
Приступив к заданию, группа российских разведчиков выдвинулась в назначенный район, где провела разведку объекта условного противника с помощью квадрокоптера. По ее результатам командир группы определил задачи подгруппам нападения, уничтожения, обеспечения и минирования, после чего российские десантники, заняв позиции на огневом рубеже, поразили выявленные цели. Стрельбу по 24 мишеням на дальностях от 150 до 450 м военнослужащие вели из штатного стрелкового оружия и гранатомёта. В ходе выполнения упражнения подгруппы уничтожения и минирования выдвинулись к основной цели – к группе из шести мишеней, успешно поразили их и отошли в пункт сбора.
Конкурс «Полярная звезда» АрМИ-2021 среди подразделений специального назначения проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский с 22 августа по 4 сентября. В нем принимают участие команды вооруженных сил девяти государств: России, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана.
Российскую команду на международных соревнованиях представят победители всеармейского этапа конкурса – лучшие разведчики спецподразделений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях принимает участие команда Росгвардии.