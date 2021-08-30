30.08.2021 (15:05)

На международном конкурсе «Снайперский рубеж» российские снайперы выполнили одно из финальных заданий парного зачёта

Участники одиннадцати команд международного конкурса снайперов подразделений специального назначения «Снайперский рубеж» в Республике Беларусь провели стрельбы в рамках упражнения «Найди свою», шестого из семи заданий второго этапа состязания в дивизионе «Профессионал».

При выполнении упражнения два стрелка располагались на двух рубежах открытия огня на удалении десяти метров. На первом огневом рубеже один из стрелков снайперской пары получал восемь патронов и поражал выбранную по жребию мишень на дальности от 300 до 500 метров. После успешного попадания ему открывался цвет мишеней, принимаемых к поражению на втором огневом рубеже. Для того, чтобы сообщить своему напарнику эту информацию и передать оставшиеся боеприпасы, стрелку было необходимо преодолеть ползком расстояние до второго огневого рубежа. После этого второй снайпер поражал четыре мишени своего цвета на дальностях от 400 до 800 метров.

Российские стрелки в составе двух снайперских пар успешно поразили назначенные по условиям упражнения мишени, не допустив ошибок в определении номеров и цветов назначенных целей, и уложились в отведённый на стрельбу трёхминутный интервал.

Конкурс «Снайперский рубеж» среди снайперов спецподразделений проходит на территории Республики Беларусь на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь с 22 августа по 4 сентября в рамках VII Армейских международных игр. В нем принимают участие команды из России, Белоруссии, Индии, Ирана, Катара, Китая, Пакистана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.

Российскую команду на международных соревнованиях представляют победители всеармейского этапа конкурса «Снайперский рубеж-2021» – лучшие снайперы спецподразделений Восточного и Западного военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях участвуют команды Росгвардии и ДОСААФ России.

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