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30.08.2021 (14:35)

Глава делегации из Вьетнама оценил уровень подготовки российских кинологов к конкурсу «Верный друг» АрМИ-2021 в Алжире

Глава вьетнамский делегации подполковник Хоанг Хонг Санг высоко оценил уровень подготовки российских кинологов к международному этапу кинологического конкурса «Верный друг», который впервые проходит в Алжирской Народной Демократической Республике.

 «Сборная России имеет хорошо подготовленных спортсменов и собак. Каждый кинолог – высококвалифицированный специалист с высокой физической подготовкой, особенно женщины», – отметил он.

Климатические условия в Алжире намного жарче, чем в России. И различные этапы проходят в местах, расположенных далеко друг от друга, из-за этого уменьшается время тренировок и отдыха. В прошлом году в России расстояние между местами проведения этапов было ближе, что облегчало подготовку. И холодное лето в России способствовало лучшим результатам.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Верный друг
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